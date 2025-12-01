Calciomercato Lazio | Insigne-Ilic, il punto sulle richieste di Sarri

I due sono stati richiesti espressamente da Sarri, che per il mercato di gennaio potrebbe venire accontentato
01.12.2025 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio della Lazio ruota principalmente attorno a due nomi: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. L’ex Napoli ha lasciato intendere qualcosa nei giorni scorsi: "Qualcosa bolle in pentola, ma non posso dire di più". Anche il ds Fabiani, prima di Milan-Lazio, non ha chiuso la porta: "Va valutato nella logica degli over, anche in base alle nuove norme Figc. Ci sono molte variabili da considerare".

Per quanto riguarda Ilic, la Lazio sta lavorando a uno scambio con il Torino che coinvolge Noslin. I granata sono disposti a cedere il centrocampista solo se riusciranno a liberare un posto in attacco: Ilic non è incedibile e resta una richiesta specifica di Sarri. L’operazione, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe concretizzarsi con un prestito fino a giugno e diritto di riscatto, da definire tra i club.

In uscita c’è anche Belahyane, mentre Sarri aspetta un altro regista: Rovella e Cataldi rientreranno a inizio gennaio, ma serve comunque un’alternativa in più.

