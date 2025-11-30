Serie A, l'Inter aggancia la Roma: a Pisa la decide Lautaro
L'Inter batte 0-2 il Pisa e timbra il cartellino per la corsa allo scudetto. Chivu raggiunge Gasperini a quota 27 in attesa del match contro il Napoli.
30.11.2025 17:00 di Simone Locusta
Dopo la vittoria del Lecce contro il Torino, ad aggiudicarsi la seconda sfide di questa domenica di Serie A è l'Inter. Gli uomini di Chivu fanno tutto nel secondo tempo, grazie a un decisivo Lautaro Martinez.
La sfida tra Gilardino e Chivu termina 0-2, Lautaro Martinez è salito in cattedra e grazie alla sua doppietta ha lanciato l'Inter a -1 dal Milan capolista e a pari punti con la Roma, in attesa del match dei giallorossi di questa sera contro il Napoli di Conte.
Il Pisa è stato coraggioso e in più occasioni hacreato qualche grattacapo ai nerazzurri. Gilardino può uscire dal campo a testa alta, la situazione in classifica non è delle migliori ma il campionato è ancora lungo e i toscani sono in piena lotta salvezza.
