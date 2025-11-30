Serie A, Falcone salva il Lecce: altro ko per il Torino di Baroni

Il lunch match di questa tredicesima giornata si conclude con la vittoria del Lecce, solo la seconda in questo campionato. Tre punti fondamentali per i salentini, anche se raggiunti non senza sofferenze, soprattutto nel finale.

La sfida tra Lecce e Torino è terminata 2-1, ma nel finale era tutto tranne che scontato. Gli ultimi minuti sono stati molto intensi e il Torino era molto vicina a riacciuffarla. Poco prima dell'inizio dei minuti di recupero, Tete Morente tira un calcio a Saul Coco in area di rigore senza mai prendere il pallone e ovviamente il direttore di gara, richiamato dal Var all'OFR, in un secondo momento ha poi indicato il dischetto.

Il Torino però non ne approfitta e Asslani sbaglia il tiro dagli undici metri, un tentativo troppo facile per Falcone che addirittura blocca la sfera. Dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro il Como, Baroni perde anche questa e non vince dal 26 ottobre contro il Genoa.

I risultati sono altalenanti, ma nulla di troppo grave. Attualmente, in attesa delle altre gare, i granata si trovano al dodicesimo posto con 14 punti; mentre il Lecce fa un balzo in avanti importante posizionandosi al quattordicesimo posto a quota 13 punti. Ma la classifica è corta, sia avanti che dietro.