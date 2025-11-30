Lazio, fissata la Cena di Natale: svelata la data
30.11.2025 09:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - A Natale mancano ancora 26 giorni, ma Maurizio Sarri la sua letterina alla società l'ha già scritta. In attesa dei regali sotto forma di rinforzi richiesti dal tecnico per il mercato di gennaio, la Lazio ha iniziato i preparativi per il consueto festeggiamento delle festività natalizie.
Come riportato da Il Messaggero, infatti, la cena di Natale del club è prevista per lunedì 15 dicembre, mentre la location in cui si svolgerà non è ancora nota.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.