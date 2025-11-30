Milan - Lazio, errore fatale per Gila: le pagelle dei quotidiani
Dopo aver sfiorato il gol a inizio gara, Gila è stato disattento sul gol dell'1-0, lasciandosi sfuggire Leao alle spalle. Queste le sue pagelle dei quotidiani.
30.11.2025 10:00 di Christian Gugliotta
Un errore grave che macchia una prova tutto sommato buona. Le responsabilità della decisiva rete rossonera di Rafael Leao ricadono in gran parte su Mario Gila, colpevole di essersi lasciato sfuggire alle spalle il portoghese, lasciandolo, così, libero di spingere in porta da pochi passi il pallone dell'1-0.
Nei primi minuti di gara, era stato proprio lo spagnolo a sfiorare con un colpo di testa il gol del vantaggio, negatogli da una straordinaria risposta di Maignan. Il risultato finale e la sconfitta della Lazio, però, dipendono anche dal suo errore, una disattenzione sicuramnete non da lui. Di seguito le sue pagelle die quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT: Gila 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gila 5.5.
IL MESSAGGERO: Gila 4.5.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.