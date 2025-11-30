Serie A, non solo Roma-Napoli: altre tre gare in programma
Prosegue il tredicesimo turno di Serie A dopo gli anticipi di venerdì e sabato. Oggi sono in programma quattro partire, a partire dal lunch match tra Lecce e Torino. Al Via del Mare, la squadra di Baroni deve riscattarsi dopo il pesante 5-1 inflitto dal Como. Dovrà farlo in casa dei giallorossi, reduci dalla sconfitta contro la Lazio nell'ultimo turno. Alle 15.00, poi, arriverà il fischio d'inizio di Pisa-Inter e Atalanta-Fiorentina.
Palladino, ora sulla panchina della Dea, dovrà far subito i conti contro la sua ex squadra, ancora a secco di vittorie in Serie A e sconfitta anche in Confrence League dall'AEK Atene. Ma il secondo big match di questa giornata di campionato, dopo quello di ieri sera tra Milan e Lazio, inizierà alle 20.45.
Roma e Napoli si sfideranno in un Olimpico caldissimo. I giallorossi, momentaneamente superati dal Milan, vorranno subito fare il controsorpasso, mentre gli azzurri, ora a -3 dai giallorossi, vorranno approfittare dello scontro diretto per recuperare qualche punto perso in quest'avvio.