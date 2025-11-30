Serie A, non solo Roma-Napoli: altre tre gare in programma

30.11.2025 10:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Serie A, non solo Roma-Napoli: altre tre gare in programma

Prosegue il tredicesimo turno di Serie A dopo gli anticipi di venerdì e sabato. Oggi sono in programma quattro partire, a partire dal lunch match tra Lecce e Torino. Al Via del Mare, la squadra di Baroni deve riscattarsi dopo il pesante 5-1 inflitto dal Como. Dovrà farlo in casa dei giallorossi, reduci dalla sconfitta contro la Lazio nell'ultimo turno. Alle 15.00, poi, arriverà il fischio d'inizio di Pisa-Inter e Atalanta-Fiorentina.

Palladino, ora sulla panchina della Dea, dovrà far subito i conti contro la sua ex squadra, ancora a secco di vittorie in Serie A e sconfitta anche in Confrence League dall'AEK Atene. Ma il secondo big match di questa giornata di campionato, dopo quello di ieri sera tra Milan e Lazio, inizierà alle 20.45.

Roma e Napoli si sfideranno in un Olimpico caldissimo. I giallorossi, momentaneamente superati dal Milan, vorranno subito fare il controsorpasso, mentre gli azzurri, ora a -3 dai giallorossi, vorranno approfittare dello scontro diretto per recuperare qualche punto perso in quest'avvio.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.