Milan - Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri
Si torna a San Siro. Dopo la vittoria contro il Lecce, la Lazio affronta il Milan di Allegri. Nessuna sorpresa rispetto alla vigilia per i biancocelesti con mister Sarri che potrà contare su Gila in coppia con Romagnoli. A centrocampo scelte obbligate con Vecino, al posto di Cataldi, insieme a Guendouzi e Basic. In avanti ancora Dia insieme a Isaksen e Zaccagni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All.: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Sarri.