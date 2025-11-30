Milan-Lazio, Zaccagni da capitano vero: i voti dei quotidiani
Tra i giocatori che si sono salvati nonostante la sconfitta rimediata contro il Milan, c'è senz'altro Zaccagni. Ha lottato fino alla fine, prendendosela anche con i compagni, "colpevoli" - forse - di poco cinismo. E le pagelle dei quotidiani confermano la buona prova del numero 10, a cui Maignan ha tolto, con un grande intervento, la gioia del gol nel primo tempo.
Sia Corriere che Gazzetta dello Sport, gli hanno assegnato un 6.5. Il primo quotidiano l'ha motivato in questo modo: "Trova terreno fertile nel puntare Tomori, che mette costantemente in crisi. I suoi compagni non sono altrettanto reattivi, così ci prova da solo. Nel secondo tempo si spegne".
Commento tutto positivo, invece, quello della Gazzetta, che premia Zaccagni come migliore in campo sponda biancoceleste: "Partita da capitano vero. Trasmette carica e fornisce soluzioni ai compagni in difficoltà. Ma soprattutto propizia gran parte dei pericoli della Lazio".