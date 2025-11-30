Bologna, Immobile scalpita: torna contro la Cremonese?

L'attaccante è pronto a tornare in campo dopo più di due mesi di stop causa infortunio. L'ex Lazio pronto contro la Cremonese?
30.11.2025 12:00 di  Jessica Reatini
Ciro Immobile è pronto a tornare in campo. L’attaccante del Bologna, ai box causa infortunio praticamente da inizio stagione, è tornato ad allenarsi in gruppo e ora potrebbe rientrare anche nella lista dei convocati in vista della gara contro la Cremonese in programma lunedì 1 dicembre alle 20.45.

Nella giornata odierna la squadra di Italiano effettuerà l’allenamento di rifinitura e il tecnico deciderà quindi se il ritorno sarà concreto.

Quasi certa la sua presenza invece contro la Lazio visto che il Bologna sarà ospite all’Olimpico nella gara di domenica 7 dicembre alle 18.00.

Jessica Reatini
