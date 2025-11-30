IL TABELLINO di Atalanta - Lazio Primavera 2-0

30.11.2025 13:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 13ª giornata

Domenica 30 novembre 2025, ore 11:00

Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia (BG)

Atalanta - Lazio Primavera 2-0

Marcatori: Baldo (54', A), Cakolli (60', A).

ATALANTA: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo (82' Galafassi), Valdivia, Gasparello (46' Artesani), Isoa, Aliprandi (82' Parmiggiani), Percassi (67' Arrigoni), Camara (46' Cakolli). A disp: Anelli, Rinaldi, Mungari, Bono, Michieletto, Muoisse. All: Bosi.

LAZIO (3-5-2): Bosi; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli (63' Santagostino), Pinelli (63' Curzi), Farcomeni (88' Iorio), Trifelli (52' Cuzzarella); Sulejmani, Sana Fernandes (63' Serra). A disp.: Pannozzo, Ciucci, Milillo, Marinaj, Shpuza, Carbone. All.: Punzi.

Arbitro: Bortolussi (sez. Nichelino)
Assistenti: Li Vigni - Chimenti

NOTE

Ammoniti: Gasparello (A), Percassi (A), Farcomeni (L).

Espulsi: /

Recupero: 1', 4'.

Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.