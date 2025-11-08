PRIMAVERA | Sassuolo - Lazio 2-1: Sulejmani non basta, Punzi ancora ko
La Lazio Primavera crea troppo poco per cercare di portare a casa il risultato. Il Sassuolo di Bigica vince 2-1 e condanna gli uomini di Punzi al terzo ko nelle ultime quattro partite. Non basta il pareggio di Flavio Sulejmani per ribaltare la sfida. Nel secondo tempo, una papera di Bosi ha riportato in vantaggio i neroverdi che sono riusciti a mantenere il risultato fino al triplice fischio. Ora la situazione si fa preoccupante per la Lazio.
Primavera 1 | 11ª giornata
Sabato 8 novembre 2025, ore 11:00
Stadio Ricci, Sassuolo (MO)
Marcatori: Seminari (5'), Sulejmani (34'), Negri (50')
Ammoniti: Calvani (L), Munoz (L), Macchioni (S), Sana Fernandes (L), Tomsa (S), Mussini (S)
Espulsi: /
Recupero: /; 4'
SASSUOLO (4-3-3): Nyarko; Campani, Vezzosi, Macchioni, Barani (72' Tampieri); Seminari, Tomsa, Frangella (83' Mussini); Negri (83' Chiricallo), Kulla, Gjyla (72' Barry). A disp.: Guri, Benvenuti, Cardascio, Amendola, Brugnoli, Appiah, Acatullo. All.: Emiliano Bigica
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ciucci (83' Canali) , Bordon, Pernaselci; Ferrari (Montano 71'), Gelli (Marinaj 59'), Munoz (83' Milillo), Santagostino Baldi (83' Curzi), Calvani; Sulejmani, Gelli. A disp.: Pannozzo, Russi, Buonafede, Carbone, Avram, Noto. All.: Francesco Punzi
Arbitro: De Bianchi (sez. Prato)
Assistenti: Rignanese - Merciari
SECONDO TEMPO
94' FINE SECONDO TEMPO.
91' Ammonizione per Mussini.
90' L'arbitro assegna quattro minuti di recupero.
85' La Lazio sfiora il 2-2! Calcio di punizione potentissimo di Curzi che colpisce in pieno l'incrocio dei pali.
84' Cinque cambi. Nella Lazio entrano Milillo, Curzi e Canali; mentre nel Sassuolo entrano Chiricallo e Mussini.
83' Ammonizione per Tomsa per un fallo al limite dell'area. Occasione Lazio.
72' Doppia sostituzione per il Sassuolo: fuori Barani e Gjyla, dentro Tampieri e Barry.
71' Sostituzione Lazio: fuori Ferrari,dentro Montano. Cambio offensivo per Punzi.
64' Cartellino giallo per Sana Fernandes.
59' Cambio in casa Lazio: esce Gelli, entra Marinaj.
50' IL SASSUOLO TORNA IN VANTAGGIO! Papera del portiere biancoceleste che non riesce a trattenere il tiro di Negri, il quale segna il secondo gol dei neroverdi con una sforbiciata non irresistibile.
46' Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45' Fine primo tempo.
42' Destro potente a fir di palo di Kulla dal limite dell'area di rigore. Palla fuori.
37' Gran parata di Bosi! Piattone di Tomsa sul primo palo con il pallone che viene spedito in calcio d'angolo dall'estremo difensore biancoceleste.
34' PAREGGIO DELLA LAZIO! Zampata di Sulejmani che a due passi dal portiere porta il risultato sull'1-1.
32' Il Sassuolo sfiora il raddoppio! Vezzosi colpisce col destro da distanza ravvicinata e sulla respinta di Bosi spara alto sopra la traversa. Lazio ancora in gara.
31' Cartellino giallo per Macchioni.
28' Più Sassuolo che Lazio. I biancocelesti non riescono a rendersi pericolosi.
21' Brutto intervento di Munoz. Lo spagnolo entra in ritardo e ferma una ripartenza potenzialmente pericolorosa. Secondo cartellino giallo tra le fila biancocelesti.
16' Calvani trattiene Negri. Cartellino giallo per il calciatore biancoceleste.
9' Il Sassuolo continua a spingere, i biancocelesti provano a resistere.
5' GOL DEL SASSUOLO! La Lazio si fa trovare impreparata e Seminari batte Bosi sugli sviluppi di un calcio di punizione. Inizio in salita per gli uomini di Punzi.
1' Fischio d'inizio al Ricci, si parte!
Buongiorno da Simone Locusta e benvenuti nella diretta scritta di Sassuolo - Lazio Primavera, gara valida per l'undicesima giornata di campionato. Dopo il pareggio di Formello contro il Milan, i biancocelesti sono in cerca di una vittoria per alzare il morale dopo aver collezionato appena un punto nelle ultime tre sfide. La squadra di Punzi proverà a rilanciarsi contro i neroverdi, appuntamento alle 11:00 per il fischio d'inizio.