Zaccagni e le difficoltà della Lazio: "È una stagione particolare..."
23.12.2025 17:30 di Andrea Castellano
Nell'intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato delle difficoltà che ha avuto la squadra in questa stagione.
A partire da quest'estate, quando alla società è stato bloccato il mercato in entrata, passando poi per i tantissimi infortuni e tutti gli episodi arbitrali a sfavore. Di seguito le sue parole.
“È una stagione particolare! È partita con più di qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo”.
