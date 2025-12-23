NEWS | Cambia l'inno di Mameli: via il "Sì" finale
23.12.2025 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il “Sì” finale che tutti noi siamo abituati a pronunciare alla fine dell’Inno di Mameli è stato abolito. Lo Stato Maggiore della Difesa “ha disposto che in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale,ogniqualvolta venga eseguito ‘Il Canto degli italiani’ nella versione cantata non dovrà essere pronunciato il ‘sì!’ finale”... <<< CAMBIA L'INNO DI MAMELI >>>
