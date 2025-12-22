Serie A, Udinese - Lazio: dove vedere il match in tv e streaming
22.12.2025 14:30 di Christian Gugliotta
Archiviato il pareggio contro la Cremonese, la Lazio ha già la testa rivolta al prossimo impegno di campionato. Dopo Natale, infatti, la squadra di Sarri se la vedrà con l'Udinese in trasferta, andando a caccia di punti cruciali per provare a restare in scia con le altre concorrenti a un posto in Europa.
La sfida sarà valida per la diciassettesima giornata Serie A ed è in programma sabato 27 dicembre al Blueenergy Stadium di Udinese, con fischio d'inizio fissato per le ore 18:00.
Il match verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn e potrà essere seguito sia in streaming live sia on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale, avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.