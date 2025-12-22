PRIMAVERA | Lazio, il calendario dalla 18ª alla 21ª giornata
Dopo un inizio di stagione da incubo, la Lazio Primavera sembra aver ritrovato una quadra. Reduce da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite, la squadra di Punzi è tornata a dare segnali positivi, riuscendo, seppur di pochi punti, a distanziarsi dalla zona retrocessione.
Con l'arrivo delle festività natalizie, i baby biancocelesti torneranno in campo solo nel 2026, quando saranno chiamati ad affrontare una serie di partite decisive per il prosieguo della stagione. Di seguito il calendario con gli impegni della Lazio Primavera dalla 18ª alla 21ª giornata di campionato:
18ª giornata
Lazio Primavera - Fiorentina: sabato 3 gennaio 2026, ore 15:00
19ª giornata
Napoli - Lazio Primavera: sabato 10 gennaio 2026, ore 11:00
20ª giornata
Lazio Primavera - Sassuolo: venerdì 16 gennaio 2026, ore 12:00
21ª giornata
Lazio Primavera - Cremonese: mercoledì 21 gennaio 2026, ore 12:00