Lazio, Udinese in arrivo: i numeri in casa dei friulani
Reduce dall'amaro pareggio dell'Olimpico contro la Cremonese, la Lazio vuole ripartire forte nel match che la vedrà impegnata in trasferta contro l'Udinese, in programma alle 18:00 di sabato 27 dicembre
Il bilancio dei precedenti in Friuli sorride ai biancocelesti: su 46 gare disputate, infatti, la Lazio ha ottenuto ben 19 vittorie, l'ultima per 2-1 nel gennaio 2024. Nei restanti scontri, sono arrivati 13 pareggi e 14 sconfitte, la più recente durante la scorsa stagione. Sono inoltre 67 i gol realizzati dai capitolini, contro i 62 dei bianconeri. Di seguito tutti i numeri della sfida:
Precedenti totali: 104 (47 vittorie Lazio, 28 pareggi, 29 vittorie Udinese)
Ultima vittoria Lazio: 1-2 (07.01.2024)
Ultima vittoria Udinese: 2-1 (24.08.2024)
Ultimo pareggio: 1-1 (10.03.2025)
Gol totali Lazio: 158
Gol totali Udinese: 124
Capocannoniere della sfida: Antonio Di Natale 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Udine: 0-4 Lazio (1953) - 5-0 Udinese (1984)