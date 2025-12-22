Lazio, Udinese in arrivo: i numeri in casa dei friulani

22.12.2025 13:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Reduce dall'amaro pareggio dell'Olimpico contro la Cremonese, la Lazio vuole ripartire forte nel match che la vedrà impegnata in trasferta contro l'Udinese, in programma alle 18:00 di sabato 27 dicembre 

Il bilancio dei precedenti in Friuli sorride ai biancocelesti: su 46 gare disputate, infatti, la Lazio ha ottenuto ben 19 vittorie, l'ultima per 2-1 nel gennaio 2024. Nei restanti scontri, sono arrivati 13 pareggi e 14 sconfitte, la più recente durante la scorsa stagione. Sono inoltre 67 i gol realizzati dai capitolini, contro i 62 dei bianconeri. Di seguito tutti i numeri della sfida:

Precedenti totali: 104 (47 vittorie Lazio, 28 pareggi, 29 vittorie Udinese)

Ultima vittoria Lazio: 1-2 (07.01.2024)

Ultima vittoria Udinese: 2-1 (24.08.2024)

Ultimo pareggio: 1-1 (10.03.2025)

Gol totali Lazio: 158

Gol totali Udinese: 124

Capocannoniere della sfida: Antonio Di Natale 12 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Udine: 0-4 Lazio (1953) - 5-0 Udinese (1984)

