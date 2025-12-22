Parma, Ondrejka torna sulla sconfitta contro la Lazio: "Dopo il gol di Noslin..."
Jacop Ondrejka ha svelato cosa si sono detti i giocatori del Parma dopo la sconfitta subita dalla Lazio in nove contro undici
22.12.2025 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La vittoria della Lazio contro il Parma, in nove contro undici, è destinata a restare nella storia di questa Serie A. La squadra di Maurizio Sarri, grazie al gol di Tijjani Noslin si è assicurata tre punti incredibilmente importanti, non confermati poi contro la Cremonese all'Olimpico.
A tornare sulla sfida dello Stadio Ennio Tardini, più di una settimana dopo, è stato Jacob Ondrejka in conferenza stampa dal centro sportivo del Parma che ha svelato cosa si sono detti i calciatori dopo la vittoria della Lazio.
PAROLE ONDREJKA - "Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.