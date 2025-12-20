Lazio - Cremonese, Marelli: "Rigore su Castellanos? C'è il tocco, ma..."
20.12.2025 20:12 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Lazio - Cremonese, il commentatore tecnico arbitrale di Dazn Luca Marelli ha commentato tutti gli episodi arbitrali dubbi della gara.
In particolare si è soffermato sull'intervento di Terracciano su Castellanos, considerato regolare da Pairetto. Di seguito le sue parole.
“Castellanos - Terracciano? Rivedendo le immagini, si vede che entrambi i giocatori toccano il pallone. Il tocco comunque è veramente lieve, era molto difficile per l’arbitro”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.