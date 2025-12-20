Lazio - Cremonese, Belahyane rivede il campo: ecco da quanto non giocava

La partita non si sblocca, Sarri chiama forze fresche dalla panchina. Al 63' di Lazio - Cremonese, gara che ha dato via alla sedicesima giornata di campionato, il tecnico biancoceleste ha sostituito Pedro e Vecino con Noslin e Belahyane.

L'olandese è l'asso della manica che ha stupito tutti nelle ultime gare, Sarri sceglie di premiarlo concedendogli sempre più minutaggio. A maggior ragione dopo la rete che ha concessola Lazio di espugnare il Tardini di Parma nonostante la doppia inferiorità numerica.

A far notizia, invece, è l'ingresso in campo di Belahyane. Il marocchino è l'oggetto misterioso di questo inizio di stagione. Da quando Basic si è preso la titolarità, e soprattutto con il ritorno di Dele-Bashiru come alternativa, l'ex Hellas Verona non ha più visto il campo.

Belahyane torna in campo dopo quasi tre mesi: l'ultima volta era il 4 ottobre nella gara casalinga contro il Torino di Baroni, gara poi terminata 3-3. Il classe 2004 giocò solo 23 minuti, per poi saltare le successive dieci partite.