Lazio, Lotito a colloquio con Zaccagni: la promessa alla squadra
RASSEGNA STAMPA - Lunedì si è tenuta la cena di Natale della Lazio, all’Eur nella cornice di Spazio Novecento. Un momento per festeggiare dopo l’eroica vittoria a Parma, godersi una bella serata tutti insieme. Ma si è parlato anche di lavoro.
Mezz’ora di colloquio fitto, in un angolino della sala - riporta Il Messaggero - tra Lotito e Zaccagni per parlare dei torti subiti al Tardini, un modo per cercare di capire anche l’umore nello spogliatoio. Poi, la promessa del presidente per dare un’ulteriore spinta al gruppo. Ricchi premi: due milioni in caso di qualificazione per la Conference o l’Europa League, 2,5 milioni di euro in caso di conquista della Champions.
Il tutto andrà ratificato, ma ‘è tempo. Un segnale di fiducia verso la squadra, il patron ci crede e punta anche sulla Coppa Italia. La crescita, lo spiriti battagliero e la risalita in classifica fino all’ottavo posto stanno facendo ringalluzzire il presidente.
