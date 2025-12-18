Cremonese, Nicola e quel focus tattico prima della Lazio
18.12.2025 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Lazio - Cremonese è alle porte. Nel frattempo che Maurizio Sarri e mister Nicola preparino le scelte iniziali, oggi in casa Cremonese sono proseguiti gli allenamenti in vista dell’ultima trasferta del 2025, in programma sabato 20 dicembre allo stadio “Olimpico”.
Come riporta il canale ufficiale del club, al termine dell’attivazione fisica, gli uomini di mister Nicola hanno svolto rondò e lavoro tattico. L’allenamento di domani è in programma alle 10.30, con la squadra che nel pomeriggio partirà alla volta di Roma.