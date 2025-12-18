Parma, Cherubini torna sulla Lazio: "È una grande ferita per noi"

Nella serata di ieri, il CEO del Parma Federico Cherubini è intervenuto durante la festa tenutasi presso le Fiere di Parma in occasione del 112esimo anniversario del club. In particolare è tornato anche sulla gara contro la Lazio persa in nove contro undici. Di seguito le sue parole: "Aver esplorato 5 continenti, avere calciatori che vengono da tutto il mondo, serve a sottolineare l’impegno della nostra proprietà che ha nei confronti di tematiche come la multiculturalità e l’inclusione, che per noi sono fondamentali, valori che vogliamo portare avanti nello sport. Ma sempre con Parma al centro del mondo e al centro del progetto della famiglia Krause. Il concetto di unione lo vogliamo sviluppare sempre di più, non a caso oggi abbiamo scelto una location che ci potesse ospitare davvero tutti. Sono tornate anche a pieno titolo, con lo stemma del Parma Calcio sul petto, persone che hanno scritto la storia di questo Club. Oggi ci sono tanti campioni che fanno parte del progetto Parma Legends, per me in questi mesi è stato un orgoglio lavorare con il presidente Benecchi e tante altre persone, per averli riportati dentro al Club: abbiamo fatto la prima partita ufficiale a Lione e tante altre ne faremo".

"Oggi nel giorno del compleanno ha un valore ancora più importante riconoscere la storia. Non voglio far finta che ci sia una realtà difficile da affrontare in questi giorni, l’umore non è quello che speravamo di avere. Quello che è successo nel weekend è stato duro da vivere per tutti noi che amiamo il Parma Calcio. La sconfitta con la Lazio, così come le ragazze che il giorno successivo hanno vissuto un’esperienza simile, è una ferita per noi. Sentiamo l’amarezza dei nostri tifosi per questo, però credo che sia l’opportunità di far capire che questa ferita ci debba rendere più forti. E credo che noi troveremo delle soluzioni per affrontare questo momento difficile".

"E personalmente, anche una partita persa in 11 contro 9, non cambia la nostra determinazione per arrivare agli obiettivi che ci siamo dati, insieme al Presidente Krause e insieme a tutta la società. L’obiettivo è mantenere il Parma e tutte le altre squadre nei massimi campionati nazionali. Trasformiamo l’amarezza che abbiamo vissuto in una nuova energia positiva per superare insieme questo momento”.