Lazio, Gila diventa padre di due gemelli! I nomi e la nota del club

Mario Gila è diventato padre di due gemelli, questa mattina sono nati i suoi due primogeniti: si allarga ancora la famiglia della Lazio

Un anno di nascite nello spogliatoio della Lazio. Dopo quella di Nicolò Rovella, costretto a saltare l'esordio da titolare contro il Como, passando per quelle di Luca Pellegrini e di Matteo Cancellieri, oggi è il turno anche di Mario Gila. Il centrale spagnolo, come comunicato anche dalla Lazio sui propri canali social di riferimento, è diventato padre di due gemelli: Ares e Vittoria.

La società biancoceleste, anche attraverso le parole di Claudio Lotito, ha voluto esprimere tutta la sua gioia e le sue congratulazioni verso Gila e la sua compagna, Eleonora, per la nascita dei loro primogeniti.

"Sono nati Ares e Vittoria, primogeniti di Mario Gila! Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Mario e mamma Eleonora".