GOSSIP | Totti e Ilary: tensioni anche a Natale. Il motivo
18.12.2025 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il periodo natalizio è per antonomasia quello della felicità, della condivisone e della gioia anche se, tra Francesco Totti e Ilary Blasi i rapporti sono ancora molto tesi. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi sembra infatti che proprio le festività natalizie abbiamo portato tensioni in famiglia. Il motivo? I tre figli della coppia non sono entusiasti di trascorrere una parte delle feste con il padre... <<< TENSIONI TRA TOTTI E ILARY >>>
