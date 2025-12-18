Lazio, Dalla Palma: "Pairetto? Una provocazione! Spero che..."

Alberto Dalla Palma ha detto la sua sulla designazione arbitrale di Pairetto per la partita tra Lazio e Cremonese di sabato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra la designazione arbitrale di Pairetto per Lazio-Cremonese e le possibili scelte di mercato, Alberto Dalla Palma ha detto la sua intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, a due giorni dalla partita contro i grigiorossi.

PAIRETTO - "La Lazio nelle ultime partite è stata penalizzata dagli arbitri e Rocchi designa Pairetto, non va bene, è una provocazione. Quattro partite non si giocheranno per gli impegni della Supercoppa a Riad, quindi si poteva fare più attenzione. Il coefficiente di errore di Pairetto è altissimo. Speriamo che vada tutto bene, ma è inaccettabile come designazione. Parliamo di un arbitro che è stato fermato più volte".

LAZIO-CREMONESE - "Vardy sappiamo che è un giocatore forte, Bonazzoli ha dei colpi a sorpresa. La Lazio, però, ha una grande fase difensiva, quindi può tenere a bada questi pericoli, cercando di fare un gol aggrappandosi a Castellanos. Noslin ha segnato un gol che ha fatto la storia di questo campionato, ha un'adrenalina importante e dalla sua avrà anche l'affetto del pubblico, ha fatto scattare qualcosa. Mi aspetto che sia titolare, non so in che ruolo, ma deve giocare".

TAVARES - "Tavares? Non me lo aspetto riadattato a centrocampo o come esterno. Credo sia il primo sulla lista dei partenti di Sarri, trovargli una destinazione penso sia complicato, forse solo in Arabia Saudita".

CASTELLANOS - "Non è l'ultimo appello per Castellanos, lo dovrai tenere fino a metà gennaio. Se entrerà in qualche giro di mercato, vedremo, ma se chiedi 40 milioni di euro a fronte di offerte da 20 significa che lo rendi incedibile".