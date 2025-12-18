Cremonese, Baschirotto punta la Lazio: "Stiamo lavorando al meglio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Cremonese Federico Baschirotto è intervenuto in conferenza stampa parlando sia della sconfitta contro il Torino che della prossima partita contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole: "Torino? È stata una partita combattuta, abbiamo subito gol su un rimpallo ma di occasioni per segnare ne abbiamo avute. Sul potenziale calcio di rigore il mister e la società hanno già preso posizione, noi giocatori dobbiamo solo pensare alla partita con la Lazio per lavorare al meglio in settimana. Torino fa parte del passato, concentriamoci sul prossimo impegno, che è l’unica cosa che conta per raggiungere il nostro obiettivo".

"Il gol subito? È stata una carambola: io sono andato a colpire il pallone, Zapata ci ha messo il piede ed è finita su Vlasic. Siamo stati sfortunati, ma al di là di quello la squadra ha cercato sempre di rimettere in piedi la partita con alcune azioni, come quella di Moumbagna e quella del potenziale rigore. Portiamo a casa quanto di buono abbiamo fatto, ogni partita è ha le sue insidie. Dobbiamo pensare a migliorarci giorno dopo giorno seguendo le indicazioni del mister".

"Sono in uno dei momenti migliori della mia carriera, sono felice di essere qui e ho grandi ambizioni per il futuro, perché sono una persona che guarda all’oggi con un occhio in avanti. Questa ambizione mi ha permesso di arrivare dove sono oggi, cerco di migliorarmi giorno dopo giorno e voglio dimostrare ancora tanto in questo campionato e per la Cremonese. Sono felice di quanto sto facendo, ma punto sempre a migliorarmi: l’ambizione è sempre alta e questo mi permette di non accontentarmi mai".