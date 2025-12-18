Udinese, dalla resistenza ai gol: le parole di Ekkelenkamp

Il calciatore dell'Udinese, a segno nell'ultima gara contro il Napoli, ha parlato delle sue caratteristiche
18.12.2025 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Udinese, dalla resistenza ai gol: le parole di Ekkelenkamp
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l’Udinese l’avversaria che la Lazio affronterà nell’ultima gara del 2025 in programma sabato 27 dicembre alle 18.00.

Tra chi si sta distinguendo tra i friulani c’è anche Ekkelenkamp che si è così espresso ai microfoni di Radio TV Serie A: “Mi considero un giocatore con una buona resistenza e una buona tecnica, penso anche di avere un buon tiro. Vorrei migliorare nei colpi di testa e magari dovrei fare più goal. Udine? È una città piccola ma mi piace”.

“Nazionale? Andare al Mondiale per me sarebbe un sogno, l’Olanda ha sicuramente un centrocampo fortissimo ma tutto è possibile”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide