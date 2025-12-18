Udinese, dalla resistenza ai gol: le parole di Ekkelenkamp
Sarà l’Udinese l’avversaria che la Lazio affronterà nell’ultima gara del 2025 in programma sabato 27 dicembre alle 18.00.
Tra chi si sta distinguendo tra i friulani c’è anche Ekkelenkamp che si è così espresso ai microfoni di Radio TV Serie A: “Mi considero un giocatore con una buona resistenza e una buona tecnica, penso anche di avere un buon tiro. Vorrei migliorare nei colpi di testa e magari dovrei fare più goal. Udine? È una città piccola ma mi piace”.
“Nazionale? Andare al Mondiale per me sarebbe un sogno, l’Olanda ha sicuramente un centrocampo fortissimo ma tutto è possibile”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.