NEWS | Genoa, dramma per Vitinha: "La mia famiglia è in lutto"
18.12.2025 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Una tragedia difficile da spiegare quella che ha colpito in prima persona Vitinha, la sua famiglia e tutto l’ambiente Genoa. Il giocatore, come ha annunciato sui social, ha perso due cuginetti di 3 e 5 anni a causa di un’esplosione nel palazzo dove vivevano con i genitori. “La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i figli in una tragedia in Francia”, ha scritto... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > VITINHA <
