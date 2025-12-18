FIFA pronta a riammettere la Russia? L'indiscrezione
Il 2026 potrebbe portare a un grande ritorno nel mondo del calcio. La FIFA sta infatti pensando di riammettere la Russia nelle sue competizioni.
Secondo quanto riportato da The Athletic manca l’ufficialità ma il primo indizio nasce dall’annuncio di una nuova competizione dedicata alle squadre Under 15 e che sarà aperta a tutte le associazioni membri.
Il torneo maschile si giocherà nel 2026, quello femminile nel 2027, e tra i partecipanti figura anche la Russia. Diverso è invece il discorso della UEFA la cui posizione è quella di riamettere la nazionale russa sono quando si concluderà la guerra in Ucraina.
