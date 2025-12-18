Lazio, Raul Moro brilla con l'Ajax: ecco la prima rete in Olanda
Si prende la serata di coppa nazionale l'ex esterno della Lazio, Raul Moro. Nella giornata di ieri l'Ajax è sceso in campo contro l'Exclesior nella partita valida per la KNVB Beker, vinta per 2-7 dai Lancieri.
GOL E ASSIST PER RAUL MORO - Tra i migliori giocatori in campo della sfida c'è stato proprio il classe 2002 che ha concluso un'ottima prestazione segnando la sua prima rete nei Paesi Bassi e servendo il primo secondo assist della nuova stagione.
Cresciuto nella Primavera della Lazio, dopo esser stato prodotto dalla cantera del Barcellona, Raul Moro era stato ceduto a titolo definitivo al Real Valladolid nella passata stagione. In seguito a un'ottima stagione in Liga, con la maglia biancoviola, ad acquistarlo è stato l'Ajax, oggi in mano a Grim ad interim dopo l'esonero del 6 novembre di Heitinga. Sotto la gestione dei due tecnici, Raul Moro ha giocato 19 partite, 5 di queste in Champions League.