Lazio, l'Arabia chiama Tavares: Conceicao lo vuole all'Al-Ittihad
RASSEGNA STAMPA - Ormai non è più un mistero: Nuno Tavares è sul mercato e a gennaio potrebbe lasciare la Lazio. La stagione da lui disputata finora è stata sottotono e la decisione di Sarri di promuovere Pellegrini a titolare è un segnale che il portoghese non è più indispensabile e, con l'offerta giusta, può partire.
L'entourage del giocatore è attivo in Arabia, alla ricerca di offerte da circa 15 milioni (il 35-40% andrà all'Arsenal) che possano convincere la Lazio a cederlo già a gennaio. Secondo Il Messaggero, proprio da un club saudita potrebbe pervenire una proposta per il terzino, visto che i suoi agenti hanno avviato dei contatti con l'Al-Ittihad di Sergio Conceicao.
Nel caso Tavares venisse ceduto, dei papabili nomi che piacciono da tempo per sostituirlo sono quelli di Aron Martin del Genoa e Luca Netz del Borussia Monchengladbach.