Lazio, Pastore esalta Sarri: "Merita i complimenti! È stato bravo a..."

Giuseppe Pastore ha celebrato il rendimento della Lazio e il lavoro svolto da Sarri, a 360°, sulla squadra portando a evidenti miglioramenti

La Lazio sta stupendo, perché probabilmente si è dimostrata in grado di andare ben oltre le aspettative di tutti. Merito del lavoro e della dedizione della squadra, sicuramente, ma anche di un allenatore come Sarri che è stato in grado di tenere compatto un gruppo, lavorando sull'aspetto psicologico, prima ancora di quello tattico. In questi termini si è espresso anche Giuseppe Pastore, nel corso del suo intervento a Cronache di Spogliatoio.

LAZIO - "Faccio i complimenti alla Lazio, era una squadra che davamo per spacciata a livello d'Europa dopo il derby. Da quel momento ha perso solo contro Inter e Milan, a San Siro, ha battuto la Juve, ha vinto contro il Milan in Coppa Italia, ha pareggiato contro l'Atalanta. In queste giornate è diventata la seconda miglior difesa, subendo pochissimo, nonostante a Parma mancasse Gila a Parma, e quindi giocando con Patric, Romagnoli e Provstgaard. Una volta gioca Pellegrini, Marusic, poi Hysaj è tutto un grande ripescaggio. Basic è un simbolo di questa squadra, era fuori rosa".

SARRI . "Complimenti all'allenatore che ha visto al ribasso le sue ambizioni estetiche, capendo che non si poteva chiedere la luna. Sta trovando un'alternativa e lo sta facendo bene. Sarri è bravo non solo nel disporre la squadra, ma anche nel tenere insieme un gruppo che avrebbe tutti i motivi per sfaldarsi. Molti magari andranno via, ma finché sono qui fanno sempre la prestazione e questa cosa si può dire di poche squadre. La Lazio ha sbagliato totalmente la prima giornata a Como, poi anche quando ha perso ha sempre fatto la partita, magari mai stellari, ma l'ha sempre fatta. Questo è il merito di un allenatore che quando ha una partita a settimana è sempre uno dei più bravi in Italia".