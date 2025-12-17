Lazio, fari puntati su Floriani Mussolini: esame Olimpico per il futuro

Manca sempre meno al match tra Lazio e Cremonese, una sfida certamente importante per il presente, ma che in casa biancoceleste può dare risposte importanti anche in ottica futura. L'osservato speciale della serata sarà Romano Floriani Mussolini che, con il grigiorosso addosso, potrebbe esordire all'Olimpico proprio contro la squadra in cui è cresciuto.

Dopo aver svolto buona parte della trafila nelle giovanili in biancoceleste, l'esterno classe 2003 è arrivato anche a strappare alcune convocazioni in Prima Squadra nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, senza, tuttavia, mai riuscire a esordire con l'aquila sul petto. Dopo aver trascorso un'annata in prestito al Pescara in Serie C, è nella scorsa stagione disputata in serie cadetta con la Juve Stabia che riesce a mettersi in luce, venendo riscattato a fine anno e subito controriscattato dalla Lazio, tornata, così in possesso del suo cartellino.

In estate, però, Floriani Mussolini ha lasciato nuovamente casa, passando in prestito con diritto di riscatto proprio alla neopromossa Cremonese, che gli ha dato la chance di misurarsi nel calcio che conta ed esordire in Serie A. Sabato sera, i riflettori dell'Olimpico saranno inevitabilmente puntati su di lui. Sarà una partita speciale, contro il suo passato, sotto gli occhi di Sarri e della dirigenza. Un esame per capire se, nella Lazio del futuro, potrà esserci spazio anche per lui.