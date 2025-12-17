Lazio, Castellanos uomo mercato: anche un'italiana su di lui
RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il nome di Valentin Castellanos è uno dei più caldi in casa Lazio. Sull'argentino c'è, su tutti, l'interesse del Flamengo, che avrebbe pronta un'offerta vicina ai 22,5 milioni di euro, cifra non ritenuta sufficiente da Lotito, che non intende fare sconti e chiede almeno 40 milioni per lasciarlo partire.
I brasiliani, però, non sarebbero gli unici ad aver messo il Taty nel mirino. Oltre al già noto interesse del River Plate, infatti, a chiedere informazioni per il centravanti biancoceleste sarebbe stata anche l'Atalanta.
Il Corriere dello Sport, infatti, parla di indiscrezioni secondo cui, a causa del rendimento non convincente offerto da Krstovic, la Dea avrebbe messo i propri occhi anche sull'attaccante della Lazio. Per il momento di tratta solamente di voci, ma è chiaro che un prrofilo come quello del Taty faccia gola anche in Italia.