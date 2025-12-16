Giletti sbotta in diretta TV: colpa dei tifosi della Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il gol di Wesley, che ha deciso il posticipo tra Roma e Como, ha fatto infuriare Massimo Giletti. Il conduttore, infatti, era in diretta col suo programma, "Lo Stato delle Cose", su Rai 3, proprio in contemporanea col match dell'Olimpico. A un certo punto della diretta, durante la quale si parlava del delitto di Garlasco, Giletti si è fermato per chiedere ai suoi collaboratori un maggiore contegno: qualche secondo prima, aveva sentito qualcuno esultare al gol della Roma, arrivato al 61'.

I rumori, che non sono stati uditi dal pubblico a casa, sono arrivati però nelle orecchie di Giletti che si è lamentato: “Ora, io capisco che la Roma sta giocando ma pregherei dietro le quinte se riusciamo a dare un po’ di serenità”. Poi ha aggiunto: “Per un conduttore viaggiare senza monitor e anche con il pasticcio che la Roma sta giocando è un po’ un problema”.