Lazio, Sarri dà l'ok per Samardzic: il punto a centrocampo

La Lazio rinforzerà il centrocampo, Sarri ammorbidisce le richieste rispetto al passato. Samardzic torna ad essere un'opzione.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha dato solidità alla rosa biancoceleste, ma di certo non può donargli la tecnica che non ha. Alla Lazio serve qualità, almeno un calciatore che sia dotato di maggior finalizzazione. Con il ritorno di Toma Basic, anche il centrocampo è tornato a tirare verso la porta. Ma non basta.

Il reparto di centrocampo verrà rinforzato, è una delle priorità di Sarri. Sono tanti i nomi in lizza, alcuni provengono direttamente dal passato. Si è parlato di Loftus-Cheek, da sempre pupillo di Sarri, ma possono tornare di moda anche nomi che in tempi meno recenti il tecnico aveva scartato come opzioni.

Secondo Il Messaggero, il Comandante accetterebbe di buon grado l'acquisto di un calciatore come Lazar Samardzic, oggi all'Atalanta. Il serbo non sta trovando molto spazio con Palladino, può essere un'occasione ed è quel tipo di giocatore che servirebbe alla Lazio. Durante il suo primo corso biancoceleste, Sarri aveva bocciato il suo acquisto. Oggi lo abbraccerebbe di corsa.

Ci sono altre opzioni per il centrocampo, anche se decisamente più fredde. Per Fabbian il Bologna spara cifre alte, mentre Ilic del Torino, è decisamente più fattibile, viene visto da Sarri più come un possibile vertice basso. Nei giorni scorsi è spuntata dall'estero la candidatura di Alessandro Puzzo, trequartista italo-tedesco classe 2007 del Colonia, ma Sarri vuole giocatori pronti per rilanciare la Lazio.