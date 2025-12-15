Calciomercato Lazio | Prestiti o scambi: il punto sulle cessioni

Sabato si avrà l'ufficialità su come si potrà operare nel mercato di gennaio e Fabiani sta riflettendo sulle mosse

RASSEGNA STAMPA - Il diesse Fabiani si prepara a un nuovo mercato a ostacoli. Le risorse saranno limitate e si va verso il saldo zero, in attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso sabato e decisivo per chiarire i margini operativi di gennaio. Lo scenario più probabile resta quello delle operazioni incrociate, con cessioni necessarie per finanziare gli acquisti.

"Le riflessioni sono ai massimi livelli", ha spiegato Fabiani prima di Parma-Lazio, ma le opzioni non sono molte: come scrive il Corriere dello Sport, si parla di possibili prestiti o scambi per Dele-Bashiru, Belahyane e Gigot. Noslin, specialmente dopo sabato, non è sul mercato, salvo offerte irrinunciabili, mentre Mandas potrebbe partire a cifre inferiori rispetto alla valutazione estiva, obbligando però la società a intervenire sul ruolo. Da Formello filtra invece la volontà di respingere ogni proposta per Guendouzi, seguito dalla Premier League.

Idee più che soldi, come spesso accade a gennaio. Sarri è stato chiaro: "Servono rinforzi, non basta non indebolire la squadra". L’allenatore ha chiesto una mezzala e un vice Zaccagni, valuterebbe la cessione di Tavares per arrivare a un terzino sinistro più funzionale, anche se Fabiani frena sulla sua partenza.