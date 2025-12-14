Cremonese, Vandeputte verso la Lazio: "Ci prepareremo al meglio"
Dopo la sconfitta contro il Torino, il centrocampista della Cremonese Jari Vandeputte è intervenuto ai microfoni di Dazn. Oltre a commentare il risultato negativo contro i granata, il belga si è proiettato anche verso la prossima sfida contro la Lazio di Sarri.
Di seguito le sue parole: "Torino? Potevamo fare di più secondo me. Potevamo essere più presenti davanti per trovare la rete. Oggi ci è mancato qualcosa, che dovremo andare a rivedere in settimana".
"La sconfitta ci lascia una sensazione un po' così così, dovevamo fare meglio. Riguarderemo in settimana dove ci è mancato qualcosa, per preparare la prossima partita nel miglior modo possibile".
