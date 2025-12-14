Fiorentina, non solo silenzio stampa: la decisone del club dopo il ko
Una crisi senza fine e una decisione forte. La Fiorentina non riesce a risollevarsi, è sempre più ultima in classifica e ora andrà anche in ritiro fino a data da destinarsi.
Questa la decisione del club dopo l’ennesimo ko stagionale maturato per mano del Verona che si è imposto al Franchi per 2-1 con la doppietta di Orban.
Prima la società ha deciso di rimanere in silenzio stampa e poi ha scelto di andare in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi nel tentativo di ritrovare compattezza, concentrazione e una nuova scintilla che riesca a far uscire i viola da questo periodo decisamente negativo.
