FORMELLO - Lazio, Sarri con tre novità: le scelte anti-Parma

FORMELLO - Rifinitura archiviata. Sarri affronterà il Parma senza Gila, Isaksen e Rovella, oltre ai fuori lista Gigot e Hysaj. Il primo è squalificato, rientrerà contro la Cremonese; il secondo è infortunato, starà fuori circa venti giorni; il terzo, invece, punta a tornare a gennaio dopo l'operazione per risolvere la pubalgia.

In difesa, Patric affiancherà Romagnoli. Lo spagnolo è in pole su Provstgaard, destinato alla panchina. Con ogni probabilità partirà fuori anche Nuno Tavares dopo il brutto primo tempo contro il Bologna: a sinistra quindi si rivedrà Pellegrini, con Marusic a destra e Provedel in porta. Nessuna sorpresa in vista a centrocampo, solo conferme per Guendouzi, Cataldi e Basic.

Sarà l'ultima partita per Dele-Bashiru, che poi andrà in Coppa d'Africa con la Nigeria; partirà anche Dia, in attesa delle convocazioni del Senegal. Al Tardini il centravanti va ancora verso l'esclusione dal primo minuto: con Cancellieri e Zaccagni ci sarà Castellanos. Si prepareranno a subentrare nel secondo tempo sia Noslin che Pedro.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.