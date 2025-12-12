Parma - Lazio sarà visibile negli Stati Uniti: l'iniziativa
La Lazio di mister Sarri tornerà in campo sabato 13 dicembre alle 18.00 nella sfida del Tardini contro il Parma. In vista del match la società ha comunicato un'importante novità visto che la gara sarà trasmessa anche in diretta negli Stati Uniti.
"La S.S. Lazio comunica che la gara Parma–Lazio sarà trasmessa in diretta negli Stati Uniti su CBS Broadcast Network, storico network nazionale in chiaro disponibile in oltre 180 milioni di case.
La scelta di programmare Parma–Lazio nasce da un ricco storytelling sportivo, in grado di coinvolgere il pubblico statunitense grazie alla presenza di calciatori con una forte riconoscibilità internazionale, sia per nazionalità sia per i rispettivi percorsi sportivi.
In vista dell’evento, è attualmente in corso una campagna promozionale dedicata negli Stati Uniti, che prevede:
• contenuti video editoriali
• attività sui social media con il nostro tesserato Taty Castellanos
• campagne stampa
• un’intervista esclusiva di Gustav Isaksen al programma Morning Footy su CBS Sports Golazo.
Oltre alla trasmissione in lingua inglese su CBS Broadcast Network, la partita sarà disponibile negli Stati Uniti anche su:
• Paramount+ in lingua inglese
• FOX Deportes e DAZN in lingua spagnola.
Un’importante e significativa occasione di visibilità internazionale per la S.S. Lazio, che continua nel percorso di rafforzamento della propria presenza sui mercati globali, portando il valore del calcio italiano e dei suoi protagonisti su scala mondiale".
