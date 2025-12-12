Parma, Cuesta sorride: un recupero in vista della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Alle spalle il pari dell’Olimpico contro il Bologna. La Lazio è pronta a tornare in campo nella sfida del Tardini contro il Parma in programma sabato 13 dicembre alle 18.00.
Un match importante per i biancocelesti che vogliono tornare a fare punti così come per il Parma reduce dall’importante vittoria sul Pisa. In vista della gara contro la squadra di Sarri, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, mister Cuesta potrà contare anche sul recupero di Bernabè.
Lo spagnolo va verso una maglia da titolare insieme a Delprato, Pellegrino e Sorensen che fino ad ora hanno giocato tutte le gare di campionato.
