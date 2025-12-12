Lazio | Inter e Fiorentina non mollano: obiettivo Rovella
RASSEGNA STAMPA - Sarri attende il recupero di Nicolò Rovella. È fermo dalla quarta giornata, nel derby contro la Roma di fine settembre si è accasciato a terra per i dolori della pubalgia. Dopo un periodo di terapia conservativa che non ha funzionato, è stato costretto a operarsi. Molto probabilmente tornerà a gennaio, dopo un lungo periodo di riabilitazione e riatletizzazione.
Il mercato però su di lui resta sempre acceso: come riportato da La Repubblica, infatti, piace ancora a Inter e Fiorentina. I nerazzurri ci avevano già provato in estate con un'offerta vicina ai 25 milioni di euro, respinta dalla Lazio per il blocco del mercato.
Anche i viola ci avevano pensato, senza mai affondare il colpo. Rovella resta un'idea per entrambe le squadre in vista delle prossime sessioni, soprattutto se la società biancoceleste sarà costretta a cedere qualche big per fare acquisti.