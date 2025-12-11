Lazio, il punto tra mercato e rinnovi: le parole di Abbate

Ai microfoni di Radio Laziale Alberto Abbate ha fatto un quadro della situazione di mercato della Lazio, entrando anche nel merito della situazione rinnovi

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato della Lazio. Il giornalista del Messaggero ha fatto chiarezza sulle situazioni dei singoli, sui rinnovi del contratto e anche sulla nuova scadenza entro la quale la commissione che sostituirà la Co.Vi.Soc. emetterà il verdetto sul mercato biancoceleste.

MERCATO E RINNOVI - "La società si sta muovendo come si può muovere, sperando che possano arrivare offerte importanti per i big in rosa. Aspettano perché è l'unico modo per muoversi. Ciò che so per certo è che loro hanno chiesto a diversi intermediari di portare offerte da 25-30 milioni. La cosa fondamentale è che l'unico modo che hai per far rinnovare è quello di proporre contratti pluriennali, ma non c'è scritto da nessuna parte che te l'accettino, soprattutto Romagnoli, che non è detto che accetti le condizioni di prima dopo tutto quello che è successo. Questo dei rinnovi è un problema enorme, perchè ci sono giocatori avanti con l'età tipo Marusic che con un pluriennale si ritroverà con lo stipendio altissimo. Magari accetta, ma rischi di risolvere un problema nell'immediato e di averne uno più grande più avanti".

SINGOLI - "Basic ha una situazione particolare, perché la Lazio voleva liberarsene e ora dopo le partite che ha giocato si è resa conto di quanto è importante, e il giocatore giustamente vuole di più. Hysaj? Non rescinderà mai e nessuno lo cercherà. Ma chi glieli può dare 2.8 milioni netti in virtù del fatto che non ha mai giocato negli ultimi due anni? Arriverà alla scadenza e poi si vedrà. Cancellieri e Isaksen non sono un problema, anzi, diventano una soluzione per avere delle plusvalenze importanti".

Al momento non c'è una data per la riunione di questa autorità che sostituisce la Covisoc. Stanno ancora esaminando tutti i bilanci, dato che non riguarda solo la Lazio ma tutta la Serie A. Al momento c'è una riunione fissata il 20 che sarà la riunione ultima. Non è impossibile che il responso arrivi prima però.