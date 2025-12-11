Formula 1 | Ferrari, Leclerc e la firma con Aston Martin: Mercedes-Red Bull si muovono
11.12.2025 15:39 di Giovanni Parterioli
Il futuro di Charles Leclerc, così come quello di altri piloti del circus, appare sempre più come un domino. Le ultime indiscrezioni che arrivano dal mondo della Formula 1 parlano infatti non solo della firma di Leclerc di un'opzione con Aston Martin, ma anche di un futuro che potrebbe vederlo con altre due scuderie. Un vero e proprio caos. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, FIRMA LECLERC E 3 TEAM <<<