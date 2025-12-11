Formula 1 | Ferrari, Leclerc e la firma con Aston Martin: Mercedes-Red Bull si muovono

11.12.2025 15:39 di  Giovanni Parterioli   vedi letture
Il futuro di Charles Leclerc, così come quello di altri piloti del circus, appare sempre più come un domino. Le ultime indiscrezioni che arrivano dal mondo della Formula 1 parlano infatti non solo della firma di Leclerc di un'opzione con Aston Martin, ma anche di un futuro che potrebbe vederlo con altre due scuderie. Un vero e proprio caos. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, FIRMA LECLERC E 3 TEAM <<<