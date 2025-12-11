Coppa d'Africa, i convocati del Marocco: la scelta su Belahyane
11.12.2025 15:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il ct del Marocco Regragui ha diramato la lista dei giocatori convocati per la prossima Coppa d'Africa, che ospiterà la stessa nazionale e che inizierà il prossimo 21 dicembre.
Nell'elenco è assente Reda Belahyane, centrocampista della Lazio. Nessuna sorpresa: da tempo l'ex Verona non viene chiamato, anche per il poco minutaggio che ha avuto negli scorsi mesi.
Di seguito tutti i nomi.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.