Coppa d'Africa, i convocati del Marocco: la scelta su Belahyane

11.12.2025 15:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Il ct del Marocco Regragui ha diramato la lista dei giocatori convocati per la prossima Coppa d'Africa, che ospiterà la stessa nazionale e che inizierà il prossimo 21 dicembre. 

Nell'elenco è assente Reda Belahyane, centrocampista della Lazio. Nessuna sorpresa: da tempo l'ex Verona non viene chiamato, anche per il poco minutaggio che ha avuto negli scorsi mesi. 

Di seguito tutti i nomi.

