Minala torna sul suo passato alla Lazio. E sul futuro...

L'ex Primavera si è aperto ai microfoni della Gazzetta dello Sport ricordando gli anni alla Lazio

Joseph Minala è tornato a parlare e lo ha fatto in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati, naturalmente, c'è stato spazio anche per la Lazio, che lo ha soffiato alla Roma nel 2013, e per cui attualmente il calciatore prova un po' di rancore:

"Se mi hanno deluso? Avrei meritato una chance, soprattutto nel 2019-20. Giocai solo in Coppa Italia, sul 4-0. Ero fuori rosa, poi fui reintegrato. Un po' ci sono rimasto male, almeno 5' a partita li avrei ptotuti fare. Ho perso un bel pezzo di carriera".

Rancore che però non influenza il suo pensiero per il futuro: "Mi vedo in panchina da allenatore. Sogno un ritorno alla Lazio o alla Salernitana".