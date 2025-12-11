Isaksen, il freddo e l'alimentazione: le parole del prof. Verna
Il prof. Roberto Verna, specialista in Endocrinologia, Patologia Generale e Scienza dell'Alimentazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di alimentazione e anche del cambiamento di abitudini di Isaksen. Di seguito le sue parole:
"Con gli infortuni cambia anche l'alimentazione? Dovrebbe cambiare qualcosa, poi dipende dai vari regimi alimentari. Isaksen? Non so se la Lazio ha uno specialista in scienze dell'alimentazione. Se si tratta di problemi fisici pre-esistenti, è possibile che bisogna cambiare qualcosa nell'alimentazione".
"Serve avere uno storico durante la stagione, è importante mantenere le gambe a una temperatura costante per non avere sbalzi, basta una ventata fredda che il muscolo reagisce se è sotto tensione. In campo il riscaldamento viene fatto a gruppi di 3 per avere la possibilità di avere sempre uno pronto. Di solito, è uno per ruolo".
"Isaksen è abituato a vivere a temperature diverse, ma in due anni può essersi adattato alle temperature di Roma e quando viene il freddo lo accusa. Come far adeguare uno come Isaksen? Una mission impossibile, è complicato. Quando si somministra uno schema nutrizionale a una persona subentrano fattori difficilissimi da eradicare, come le abitudini alimentari".
"Un consiglio alimentare per le feste? Non lasciarsi andare. Quando c'è un eccesso alimentare che viene ripetuto diventa un problema. Consiglio un solo pasto compleamente libero senza alzarsi da tavola, magari a Natale. Poi però basta, serve evitare di esagerare, magari mangiare un minestrone o insalata a cena per gli altri giorni di festa. E consiglio di bere tanta acqua!".