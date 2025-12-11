Lazio, sirene arabe per Tavares: i possibili sostituti
RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Nuno Tavares alla Lazio sembra essere ai titoli di coda. I fischi dell'Olimpico dopo la negativa prova offerta contro il Bologna sono solo l'ultima prova di un generale scetticismo sul terzino portoghese che, dopo quei primi mesi di fuoco, non è più riuscito a confermarsi su quei livelli, anche a causa dei numerosi problemi fisici accusati.
Secondo Il Messaggero, sul classe 2000 ci sarebbe almeno un club dall'Arabia e il giocatore avrebbe aperto al trasferimento. L'offerta degli Emiri, però, pare non sia ancora adeguata, anche in considerazione del fatto che l'Arsenal detiene ancora il 40% del cartellino di Tavares.
In caso di addio, Sarri avrebbe già indicato Aron Martin del Genoa come suo potenziale sostituto, ma in lizza ci sarebbe anche Luca Netz, 22enne di proprietà del Borussia Monchengladbach.