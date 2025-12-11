Lazio, Castellanos in uscita: il West Ham è alla finestra
RASSEGNA STAMPA - In attesa di maggiore chiarezza riguardo il raggio di manovra con cui potrà operare la Lazio a gennaio, il mercato biancoceleste resta indissolubilmente legato alle cessioni di alcuni pezzi importanti. Su tutti, Valentin Castellanos sembra essere il giocatore più in bilico e il club è in attesa di capire se riuscirà a monetizzare da una sua eventuale cessione e se usarlo come pedina di scambio.
In cima alla lista dei nomi per l'attacco c'è Giacomo Raspadori che, dopo aver trovato poco spazio all'Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Spagna dopo appena sei mesi. La Lazio vorrebbe provare a farlo arrivare in prestito e un ruolo importante potrebbe essere giocato proprio dal Taty che, nelle intenzioni della società, potrebbe essere scambiato proprio per l'ex Napoli.
Altra opzione legata all'argentino è quella della cessione per fare cassa e finanziare un altro colpo. É ormai noto l'interesse per il giocatore da parte del West Ham e la dirigenza biancoceleste spera in un'offerta sui 25-30 milioni, cifra per cui lascerebbe partire l'attaccante andando alla ricerca di un sostituto all'altezza.